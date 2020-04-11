شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. كوادر يمنية تقوم بهذا الإنجاز «غير المسبوق» والذي عجز عنه الخبراء العالميين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طبية في محافظة حجة اليمنية ان مجموعة من الأطباء في هيئه المستشفى الجمهوري بحجه اعلنوا عن إنجاز فني غير مسبوق .

واوضحت المصادر ان مجموعة من العقول الطبية اليمنية قاموا بتحويل جهاز التنفس الصناعي إلى أربعة أجهزه تعمل في نفس الوقت.

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يأتي هذا في ظل الحاجة العالمية لأجهزة التنفس مع انتشار فيروس كورونا الذي أصاب دولاً كبرى بالشلل وأبدت بعضها العجز عن مواجهته والسيطرة عليه.