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شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. كوادر يمنية تقوم بهذا الإنجاز «غير المسبوق» والذي عجز عنه الخبراء العالميين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طبية في محافظة حجة اليمنية ان مجموعة من الأطباء في هيئه المستشفى الجمهوري بحجه اعلنوا عن إنجاز فني غير مسبوق .
واوضحت المصادر ان مجموعة من العقول الطبية اليمنية قاموا بتحويل جهاز التنفس الصناعي إلى أربعة أجهزه تعمل في نفس الوقت.
يأتي هذا في ظل الحاجة العالمية لأجهزة التنفس مع انتشار فيروس كورونا الذي أصاب دولاً كبرى بالشلل وأبدت بعضها العجز عن مواجهته والسيطرة عليه.
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