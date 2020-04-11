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الاعلان عن سقوط اكبر معسكرات صالح في الخوخة

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يزيد بن سلمان - شبوة - سقط أكبر معسكرت قوات "حراس الجمهورية " التابعة لطارق محمد عبدالله صالح والمدعومة إماراتياً، في الساحل الغربي،  أمس بيد المقاومة التهامية.

 

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "حراس الجمهورية " التابعة لطارق صالح ، وبين المقاومة التهامية في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، أسفرت عن مقتل عنصرين وإصابة ثلاثة من قوات طارق ، ومقتل عنصر من التهامية.

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وأضافت المصادر أن المقاومة التهامية،  تقدمت بقيادة العميد أحمد الكوكباني خلال الاشتباكات إلى معسكر اللواء الرابع التابع لقوات "حراس الجمهورية " في مديرية الخوخة الذي يعد أكبر معسكرات هذه القوات، وسيطرت عليه بالكامل وسط فرار جماعي لمنتسبيه.  

 

وأوضحت المصادر  أن الاشتباكات وقعت بعد تعرض مقاوتة للنهب في نقطة أمنية وسط مدينة الخوخة ، من قبل عناصر بقوات طارق صالح ، تبعها اتهام قوات المقاومة التهامية،  لاحدى تلك العناصر التابعة لطارق، بالعمل لصالح الحوثيين ثم اندلعت الاشتباكات. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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