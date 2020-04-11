شكرا لبحثكم عن خبر نقل صاحبة اغنية ياليالي ياليالي الى العناية المركزة بالاردن مصاب بكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن الفنان اليمني الشاب الصاعد بقوة إلى عالم النجومية صلاح الأخفش تم نقله إلى مستشفى الملك المؤسس بمدينة اربد الأردنية بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى أنه يخضع للعناية الصحية وأن حالته مستقرة وفي تحسن مستمر.

ولم يصدر عن الفنان أو أحد المقربين منه أي معلومات تؤكد الخبر أو تنفيه إلى الآن.