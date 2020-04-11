شاهد.. الحوثي يرفع صور هادي وقيادات كبيرة في شوارع صنعاء لاول مرة منذ انقلاب2014

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يزيد بن سلمان - شبوة - رفعت مليشيا الحوثي، لافتات على شوارع صنعاء لمن وصفتهم بالخونة في إشارة لقيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس هادي وعلي محسن الأحمر وأحمد علي عبدالله صالح"" Advertisements وحصلناعلى صورة لإحدى اللافتات من أحد شوارع العاصمة صنعاء لمن وصفتهم بالخونة (الرئيس والنائب، آل عفاش وعلى رآسهم أحمد علي، وهاشم الأحمر والزنداني"" الخ) وسبق هذه الخطوة بالأمس قرارات فصل قيادات مؤتمرية، فيما أكدت مصادر بأن مليشيا الحوثي تجهز لفصل دفعة جديدة""

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