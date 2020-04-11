شكرا لمتابعة خبر عن كشف الأسباب الحقيقية لإعلان السعودية وقف إطلاق النار في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد بن زايد ينقلب على "السيسي" ويكشف عن اجراء صادم جريمة مروعة تهز طرطوس.. مقاتل عائلة كاملة ذبحًا وطعنًا والفاعل مجهول الفنانة اليسا تصدم الجمهور و تثير جدلاً كبيراً .. أني مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني هــام جدآ : حقيقة حذف منظمة الصحة العالمية لليمن من قائمة الدول المصابة بفيروس كورونا

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