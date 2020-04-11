شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : أغرب أعضاء الجسم التي قام المشاهير بالتأمين عليها! (تعرف عليها) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جميعنا نعلم أنّ المشاهير يعيشون في عالمٍ غريب عن عالمنا، إذ أنّ كل شيء في حياتهم يبدو خارقاً مقارنة مع حياتنا الرتيبة، فبيوتهم أكبر وحساباتهم المصرفية أضخم وبوليصات تأمينهم تغطي الممتلكات الثمينة كالبيوت والسيارات وحتى أعضاء جسدهم!

إليك بعضاً من المشاهير الذي وقعّوا بوليصات تأمين على أجزاءٍ غريبة من جسدهم.

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1. (تايلور سويفت)

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الفنانة (تايلور) واحدة من المشاهير الذين دخلوا نادي التأمين الجنوني حديثاً، فقد ذكرت تقارير أنّ ساقي المغنية الشهيرة مؤمن عليهما بقيمة 40$ مليون دولاراً.

2. (جينيفر لوبيز)

الفنانة (جينيفر لوبيز) مشهورة بأفلامها الجميلة وأغانيها الرائعة، ولكن أكثر ما يميز هذه المغنية هو، حسناً إنّها مؤخرتها! حيث أمّنت عليها (لوبيز) بمبلغ ٣٠٠$، ويشمل ذلك الخدوش والترسبات الدهنية وأي إصابة قد تؤذي العضلة الجذابة أثناء الرقص. 3. (أميركا فيرارا)

قامت شركة معجون أسنان Aqua Fresh بحماية استثمارها في أسنان الممثلة (أميركا فيرارا) المشهورة بمسلسل Ugly Betty من خلال بوليصة تأمين قيمتها 10 ملايين دولاراً.

4. (جوليا روبرتس)

تشتهر (جوليا روبرتس) بابتسامتها الخارقة، إذ تبلغ قيمة ابتسامتها 300$ مليون دولاراً، عزيزي القارئ ابتسم.

5. (دوللي بارتون)

تشتهر (دوللي بارتون) بصوتها الريفي الجميل وأزيائها المحببة التي لا تنسى إضافة إلى أدائها في فيلم To 59، ولكنّها جذبت المزيد من الاهتمام بفضل صدرها ذو القياس 40DD -الطبيعي كما يفترض-، إذ امتلك بوليصة تأمين قيمتها 600 ألف دولاراً في عام 1970، والذي كان يعد مبلغاً كبيراً في ذلك الوقت.

6. (هولي ماديسون)

تمتلك (هولي ماديسون) -العارضة السابقة لمجلة (بلاي بوي) وحبيبة (هيو هيفنر) مؤسس المجلة- تأميناً على صدرها بمبلغ مليون دولاراً.

7. (ديفيد بيكهام)

عندما كان (ديفيد بيكهام) في ذروة حياته المهنية، قام بالتأمين على ساقيه الخارقتين من خلال بوليصة تأمين مقابل مبلغٍ خارق يعادل 151 مليون دولاراً، يشمل ذلك الساق مع القدم واﻷصابع، نعم هذا صحيح، يبدو ذلك جنونياً! لقد كانت البوليصة ضخمة جداً لدرجة أنّه كان من الضروري تقسيمها بين عدة شركات تأمين.

8. (هايدي كلوم)

تمتلك عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة (هايدي كلوم) بوليصة تأمين على ساقيها بقيمة 2 مليون دولاراً، ولكن المثير للسخرية أنّ شركة التأمين أعطتها ضمان لساقها اليسرى بقيمة أقل من اليمنى بسبب وجود ندبة صغيرة ناتجة عن سقوطها ذات مرة على الزجاج.

9. (توم جونز)

لدى المغني البريطاني الرومانسي (توم جونز) واحدة من أغرب سياسات التأمين على الجسم التي سمعنا بها على الإطلاق، فقد ضمنت شركة Lloyds of London أنّه في حال حدوث أي شيء لشعر ظهر المغني أو صدره فإنّ بوليصة تأمينهم البالغة 7 مليون دولار يجب أن تكون كافية.

10. (تروي بولامالو)