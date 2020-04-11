شكرا لمتابعة خبر عن الجيش : يكشف عدد خروقات الحوثيين منذ بدء وقف اطلاق النار وحتي الحظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، إن جماعة الحوثي مستمرة بارتكاب الاعتداءات على مواقع الجيش والخروقات لوقف اطلاق النار التي بدأت الوحدات العسكرية بالالتزام بها منذ بدء سريانها اعتباراً من يوم الخميس تمام الساعة الـ 12 ظهراً بالتوقيت المحلي، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، استجابة لدعوة الأمم المتحدة.

وأوضح العميد مجلي في تصريح لـ صحيفة الجيش“سبتمبر نت” أن جماعة الحوثي ارتكبت خلال ال24 ساعة الماضية أكثر من 74 خرقا واعتداء على مواقع الجيش الوطني في مختلف الجبهات على امتداد مسرح العمليات القتالية، تنوعت تلك الخروقات والاعتداءات بين الهجومات والتعزيزات واستهداف مواقع الجيش بالصواريخ والمدفعية واطلاق الطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة والأعيرة النارية والمحاولات الهجومية والاستمرار في التعزيزات وزراعة الالغام.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بالصوت و الصورة : فضيحة مزلزلة للفنانة "هيفاء وهبي" وباطلالة جريئة وسالوبيت سواريه قصيرة

شاهد : الممثلة المصرية “زينة” تصدم الجميع وتفضح الرئيس "السيسي" على الهواء مباشرة وتكشف للجميع لماذا قدم لها الشوكلاتة واللبن ( فيديو )

’’أفعى عملاقة" تبتلع ’’امرأة حية’’ من رأسها .. وعند إخراجها كانت الصدمة.. (فيديو صادم)

رجل يعود للحياة من مثلث ’’برمودا‘‘ ويكشف للعالم مفاجاة صادمة ومرعبة وجدها فيه .. تعرف على القصة الكاملة (فيديو صادم)

تشريح الجثة كشف ما أخفته الكاميرات.."نانسي عجرم" وزوجها في ورطة حقيقية بعد تسريب معلومة "خطيرة" بشأن قضية "قتيل الفيلا"

هل تذكرون الداعي ‘‘وسيم يوسف’’ شاهدكيف انهار اليوم في قاعة المحكمة .. ومحمد بن زايد يوجه له الصفعة الأخيرة التي أنهت كل أحلامه.. شاهد

الفنان"راغب علامة" ينشر لأول مرة صور زوجته "جيهان" .. لن تصدقو ان جمالها موجود على الارض..شاهدو صور لحورية الأرض التي ظهرت في لبنان (3 صور )

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

الفاشنيستا الكويتية غدير سلطان تعلن توبتها : ” يارب يثبتني” (شاهد بالفيديو) ماذا قالت؟

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

Advertisements

العرافة الشهيرة "ليلى عبداللطيف" تباغت الجميع..دولة عربية فقيرة ستصبح اغنى من دول الخليج ومواطنيها سيصبحون من الاثرياء..لن تصدق ما هي هذه الدولة

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

وردنا الان : انسحاب محامية قتيل منزل "نانسي عجرم" من القضية .. لن تصدق السبب وهذا مصير حالة والد القتيل "تفاصيل القضية كاملة"

شاهد بالفيديو : الفنانه أحلام الإماراتية تعلن رسميًا “انفصالها“ عن زوجها وتهاجم هذا الرجل: أنت السبب يا حقير شاهد من يكون (فيديو صادم)

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تتزوج .. شاهد صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس وماذا قالت عن زواجها وحياتها الشخصية

مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة أنا فخورة في علاقة مع زوجي ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية صادمة!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأفاد الناطق الرسمي أن خروقات واعتداءات جماعة الحوثيعلى مواقع وقوات الجيش في محافظة مأرب بلغت عدد (20 )خرقاً واعتداء، تنوعت بين قصف مدفعي على جبهة صرواح والمشجح والضيق وهيلان غربي محافظة مأرب وإطلاق نار بمختلف العيارات والدفع بعدد من الأطقم والتعزيزات القتالية واطلاق الطائرات المسيرة.

فيما بلغت خروقات واعتداءات جماعة الحوثي على قوات ومواقع الجيش في محافظتي صنعاء والبيضاء (21) حالة، تنوعت بين قصف مدفعي اطلاق قذائف هاون والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في قطاع صلب ونجد العتق بمحافظة صنعاء ومنطقة قانية بمحافظة البيضاء، كما قامت جماعة الحوثي بالقصف وتحليق طيراني استطلاعي مسير والدفع بعدد اطقم تعزيزات، وقامت بقصف القرى والمنازل بالدبابات والهاونات في منطقة قيفة وهجوم وقصف مدفعي في جبهة قانية بالبيضاء.

وأضاف العميد مجلي أن خروقات واعتداءات مليشيا الحوثي على مواقع الجيش في محافظتي الجوف وصعدة بلغت عدد (11)، تنوعت بين قصف مدفعي واطلاق قذائف هاون والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في شمال الاقشع والجدافر والسليلة واللبنات بالجوف ومنطقة البقع بصعدة، والدفع بعدد اطقم وتعزيزات قتالية وشن هجوم بالمدرعات والأطقم والعيارات وجميع الأسلحة على معسكر الخنجر في محافظة الجوف.

واوضح العميد مجلي أن جماعة الحوثي ارتكبت عدد (17) خرقا واعتداء على المواقع والوحدات العسكرية في محافظات تعز والضالع وأبين، تنوعت بين قصف مدفعي واطلاق قذائف هاون والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في محور تعز في الجبهة الشرقية والغربية وجبهات القبيطة، وكذلك في جبهة ثرة في ابين وجبهة مريس في الضالع.

فيما بلغت الاعتداءات والخروقات التي ارتكبتها جماعة الحوثي في محافظة حجة عدد (8) توزعت بين قصف مدفعي واطلاق قذائف هاون والضرب بمختلف العيارات والأسلحة في بني حسن وجنوب حرض وشمال شرق مثلث عاهم، وكذلك الدفع بالأطقم والتعزيزات وعمليات قنص جنوب حرض نتج عنها استشهاد أحد المقاتلين.

وعبّر الناطق الرسمي عن تقديره لمواقف دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهود المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار.