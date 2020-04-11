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عدن - ياسمين التهامي - وردنا" دعوة لمقربة من رئيس الوزراء معين عبدالملك تدعو لإقالة العيسي وتحييداقارب الرئيس !

جديد اب برس Advertisements ​ ت الشخصية المقربة من رئيس الوزراء معين عبدالملك الدكتورة الفت الدبعي في دعوتها التي رصدها المشهد الدولي على حسابها امس وقالت دعوة لإقالة العيسي اذا اراد الرئيس هادي ان يحقق انتصارات على انقلاب الحوثي على مشروع اليمن الاتحادي فعليه أن يحري إصلاحات سريعة وجادة داخل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسستي الجيش والامن وان يعمل على اجراء مصالحة تشمل كافة المكونات المناهضة لمشروع الحوثي شمالا وجنوبا ولا بد من أن يمنع أقاربه من التدخلات في شئون الدولة وفي مقدمتهم اولاده وايضا يمنع العيسي من التدخلات ويقيله من منصبه.. وان يستبدل الكوادر الضعيفة بالكفاءات في جميع مؤسسات الدولة التنفيذية المركزية والمحلية.

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