شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي هجومي يجبر ريال مدريد على فتح خزائنه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد اب برس

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ت تقارير صحفية إسبانية، امس الجمعة، بأن المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام، يحظى بتأييد كبير داخل ريال مدريد، لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل. ويسعى ريال مدريد لتعزيز خط هجومه بلاعب هداف من الطراز الرفيع، بعد المستوى المُحبط الذي ظهر عليه لوكا يوفيتش، وعدم تمكن كريم بنزيما من تحقيق المعدل المطلوب. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كين يلقى قبولا كبيرا داخل سانتياجو برنابيو، حيث يعتبر من الهدافين الكبار في أوروبا على مدى السنوات الماضية، وفي منافسة قوية مثل الدوري الإنجليزي. ويسهل من عملية انضمام كين إلى الميرنجي، تلويحه بالرحيل قبل عدة أيام، عندما صرح بأنه لاعب طموح ولا يلعب من أجل المتعة فقط. وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد وضع خيارًا آخر، حال فشل في ضم كين، ألا وهو النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند. ويعتبر هالاند (19 عامًا) من المواهب المتفجرة في أوروبا، والتي ظهرت هذا الموسم مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، قبل انتقاله إلى دورتموند، ومواصلة التألق في البوندسليجا. ورغم ذلك، فإن الثنائي يشترك في شيء واحد، ألا وهو قيمتهما المالية المرتفعة، ما يتطلب أن يقدم ريال مدريد عرضًا ضخمًا، إذا أراد ضم أحدهما.