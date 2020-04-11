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عدن - ياسمين التهامي - هذا ماقاله خطيب الجامع الكبير بالشحر قبل "3" أسابيع من تسجيل أول إصابة بكورونا !

تداول عدد من الناشطين من أبناء محافظة حضرموت، على وسائل التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي لخطبة الجمعة، للشيخ ياسر باعباد، خطيب الجامع الكبير بمديرية الشحر، بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، قبل قرار منع صلاة الجمعة وإغلاق المساجد في اليمن. وفي جزء من الخطبة التي تداولها الناشطون، تحدث الشيخ على ضرورة إغلاق ميناء الشحر، وقال أن الاجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية من ايقاف للدراسة ومنع التجمعات، كجراءات احترازية ضروورية. جديد اب برس Advertisements ​

وقال "أناشد من هذا المنبر السلطة أن تغلق مينائها، فمن الخطأ الكبير أن تتخذ اجراءات واحتياطات كإغلاق المدارس والجامعات وايقاف الدراسة، وكل ذلك بلا شك مطلوب، اما ان يبقى الميناء مفتوحاً ويدخل من يدخل دون حسيب او رقيب فذلك خطأ كبير وشر مستطير يهدد البلاد واهلها. ونحمد الله أنه الى الان لم يعلن عن وجود اصابات بهذا الوباء، فمن الحجر الصحي والواجب الشرعي أن نغلق الميناء، كي لا يدخل مصاب فيعيث فسادً في هذه الأرض، وهي رسالة اوجهها إلى السلطة المحلية واحملهم مسؤولية كل إصابة بها أحد بسببها من جراء فتح هذا الميناء، فليغلقوه مؤقتاً حتى يقضي الله في هذا الشيء أمر كان مفعولا.

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