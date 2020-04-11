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عدن - ياسمين التهامي - عاجل " ظهور مفاجئ الرئيس هادي وعلي محسن وأحمد علي.. في قلب العاصمة صنعاء..تفاصيل+صور !

رفعت مليشيا الحوثي، لافتات على شوارع صنعاء لمن وصفتهم بالخونة في إشارة لقيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس هادي وعلي محسن الأحمر وأحمد علي عبدالله صالح"" وحصلناعلى صورة لإحدى اللافتات من أحد شوارع العاصمة صنعاء لمن وصفتهم بالخونة (الرئيس والنائب، آل عفاش وعلى رآسهم أحمد علي، وهاشم الأحمر والزنداني"" الخ) جديد اب برس Advertisements ​ وسبق هذه الخطوة بالأمس قرارات فصل قيادات مؤتمرية، فيما أكدت مصادر بأن مليشيا الحوثي تجهز لفصل دفعة جديدة""

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