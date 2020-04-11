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عدن - ياسمين التهامي - منسقة الشؤون الإنسانية : لقد خشينا وقوع هذا الأمر والآن أصبح فيروس كورونا في اليمن.. أبرز تصريحاتها

قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي لقد خشينا وقوع هذا الأمر لأسابيع والآن حدث ذلك. أصبح فيروس كورونا موجود في اليمن.

وفي تعليقها على إعلان أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن قالت غراندي: "ما يواجه اليمن أمرٌ مخيف. فمن المرجح أن يعاني عدد أكبر من الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من المرض الشديد أكثر من أي مكان آخر" جديد اب برس Advertisements ​

وأردفت غراندي: نصف المرافق الصحية تعمل فقط في اليمن وستكون محاربة هذا الفيروس شديدة الصعوبة وأضافت "هذا أحد أكبر التهديدات التي واجهت اليمن خلال المائة عام الأخيرة. حان الوقت للطرفين للتوقف عن قتال بعضهم البعض والبدء في محاربة هذا الوباء سويا

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