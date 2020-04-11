شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط معسكر الحرس الجمهوري ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط أكبر معسكرت قوات "حراس الجمهورية " التابعة لطارق محمد عبدالله صالح والمدعومة إماراتياً، في الساحل الغربي، أمس بيد المقاومة التهامية.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "حراس الجمهورية " التابعة لطارق صالح ، وبين المقاومة التهامية في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، أسفرت عن مقتل عنصرين وإصابة ثلاثة من قوات طارق ، ومقتل عنصر من التهامية.

جديد اب برس

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وأضافت المصادر أن المقاومة التهامية، تقدمت بقيادة العميد أحمد الكوكباني خلال الاشتباكات إلى معسكر اللواء الرابع التابع لقوات "حراس الجمهورية " في مديرية الخوخة الذي يعد أكبر معسكرات هذه القوات، وسيطرت عليه بالكامل وسط فرار جماعي لمنتسبيه.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات وقعت بعد تعرض مقاوتة للنهب في نقطة أمنية وسط مدينة الخوخة ، من قبل عناصر بقوات طارق صالح ، تبعها اتهام قوات المقاومة التهامية، لاحدى تلك العناصر التابعة لطارق، بالعمل لصالح الحوثيين ثم اندلعت الاشتباكات.