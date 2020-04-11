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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: روسية تتعرض للتعنيف من زوجها السعودي بالعوامية.. وتناشد: “ساعدوني أنا وحيدة”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسيدة روسية تكشف فيه تعرضها للتعنيف من قبل زوجها السعودي في المنطقة الشرقية . وأوضحت السيدة أنها تدعى كريستينا وتعيش في العوامية، وتعرضت للتعنيف من زوجها ، وأنه أخذ طفليها منها وطردها من المنزل . وأشارت إلى أن الجهات الأمنية أخذتها إلى مقر الشرطة ، والآن هي في طريقها للمستشفى للحصول على التقرير الطبي. جديد اب برس Advertisements ​ وقالت السيدة أنها تريد المساعدة لأنها الآن وحيدة في السعودية . من جانبه أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أن وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية باشرت حالة المقيمة التي تعرضت للعنف من زوجها في مدينة القطيف. وأوضح المركز التابع لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية أن تم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق ما ينص عليه نظام الحماية من الإيذاء، وأُحيلت القضية للنيابة العامة.

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