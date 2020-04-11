شكرا لمتابعة خبر عن بيان هام من حزب المؤتمر الشعبي العام (نص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد حزب المؤتمر الشعبي العام ان اي قرارات او احكام صادرة عن جماعة الحوثي باطلة وفي حكم العدم.

وأصدر الحزب بيانا تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام حوثية بشأن فصل عدد من قيادات الحزب المؤايدة للشرعية والتحالف في مقدمتها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعددد من الوزراء والمسئولين، جاء فيه:

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وقفت قيادات المؤتمر الشعبي العام أمام بيان صادر عن إعلام جماعة الحوثي في صنعاء، والمخطوفة من قبل تلك الجماعة الحوثي وتضمن البيان المنسوب زورا لبعض قيادات المؤتمر الشعبي العام فاقدي الإرادة والحرية وذلك بفصل بعض قيادات المؤتمر.

وفي ضوء ذلك نؤكد على الآتي:

أولا: ان انقلاب الحوثيين لم يكن على مؤسسة الرئاسة والحكومة كما هو معروف عن الانقلابات في العالم وإنما هو انقلاب على كافة مؤسسات الدولة بما فيذلك السيطرة بالعنف والإرهاب على الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وثقافة المجتمع ومناهج التعليم وغيرها. وعليه فأي قرارات او إجراءات او احكام تصدر من تلك جماعة الحوثي باطله وبحكم العدم.

ثانيا: ان هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن مثل تلك الإجراءات وغيرها من الإجراءات القمعية ضد القيادات المؤتمرية وغيرها من القيادات الوطنية، والتي قاومت انقلاب 21 سبتمبر 2014 على الشرعية الدستورية، وكان لتلك القيادات شرف الرفض للمشروع الإيراني التوسعي والوقوف الى جانب الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام والتحالف الداعم للشرعية.

ثالثًا: ان قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج ترفض تلك القرارات وتعتبرها باطله وصادره من الميليشيات المحتلة لكل مقدرات المجتمع ومؤسساته وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني. وان ما يصدر من قرارات منسوبه للمؤتمر لا يمثل الا إرادة الحوثيون وإذا كنا نعذر فاقدي الحرية في مناطق سيطرة الحوثي فأننا لا نعذر ابدا من يتماهى معها وهو يتمتع بحرية الإرادة.

رابعًا: ان الذين يتوهمون ان مشروع الإمامة المدعوم من نظام الملالي في إبران سيقبل بهم ولو كاتباع لخدمة مشروعه، يجب عليهم التخلص من ذلك الوهم وان اقدام الحوثيين على التخلص من الرئيس السابق الشهيد/ على عبد الله صالح والشهيد عارف الزوكا وقتل وتعذيب وتشريد قيادات وقواعد المؤتمر بعد انتفاضة ديسمبر 2018 يوكد للمخدوعين والواهمين اليوم وغدا ان مشروع الإمامة العميل لإيران لن يقبل لا بشركاء ولا حلفاء وسيستمر بالتخلص من القوى السياسية المخالفة لنهجه وفكره وعمالته لإيران وبصوره دوريه.

خامسا: ان عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي انطلقت من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والمقاومة الشعبية التي شارك فيها كل ابناء اليمن ضد جماعة الحوثي قد شكلت رادعًا قويًا لمشروعها، ولولا عناية الله بنصرة الحكومة الشرعية ودعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لكانت جماعة الحوثي قد نصبت المشانق لكل القيادات اليمنية الوطنية بدون استثناء.

وما تقوم به من قتل وتدمير وتجويع ونهب لكل مقدرات الشعب اليمني العامة والخاصة الا دليلًا على نهجها ومشروعها الانتقامي من اليمن واليمنيين.

سادسا: ان قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام التي وقفت منذ اليوم الأول للانقلاب الى جانب الشرعية الدستورية وكذا القيادات والقواعد التي قادت انتفاضة ديسمبر 2018 توكد أن القيادات الموجودة في صنعاء رهائن ومختطفون، وان ما صدر من قرارات ضد القيادات المؤتمرية الداعمة للشرعية منذ 2014 وحتى اليوم باطل ومخالف لكل انظمه ولوائح المؤتمر وبرنامجه السياسي. والذي يوكد على ان الخروج على الشرعية الدستورية خيانة وان النظام الجمهوري والتعددية السياسية هي الثوابت الأساسية للمؤتمر الشعبي العام التي نص عليها الميثاق الوطني.

سابعا: اننا ندعو كل قيادات وقواعد المؤتمر لوحدة الصف التنظيمي للمؤتمر تحت مظلة الشرعية الدستورية وفقا للنظام الأساسي، والعمل مع بقية القوى الوطنية لمقاومة الانقلاب بكل الوسائل بهدف استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب والمشروع الإيراني الداعم له.

ثامنًا: نوكد مجددًا على أن وحدة القوى الوطنية الرافضة للانقلاب وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وفقا للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216 هو الطريق لكل اليمنيين لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمختطفين والأسرى. صادر بتاريخ 10 ابريل 2020