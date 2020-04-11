شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الاممي : يسلم الشرعية والحوثيين نص الاتفاق الجديد الذي تم وضعه عقب ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا ويبشر اليمنيين (وهذا نص ماورد فية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان هام من حزب المؤتمر الشعبي العام (نص البيان) بالصوت والصورة : فضيحة مزلزلة للفنانة "هيفاء وهبي" بإطلالة جريئة "سالوبيت سواريه قصيرة" إغلاق العاصمة الموقتة بشكل كامل .. وتحركات عسكرية وأمنية مكثفة تحسباً لما سيحدث خلال ساعات القادمة شاهد : طاقم طبي وهندسي من محافظة يمنية نائية يزف بشرى سارة لليمنيين ويعلن عن اختراع جهاز يواجه فيروس كورونا ويعمل بنجاح ويأكدون أنه سيصل للعالمية (صورة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الاممي : يسلم الشرعية والحوثيين نص الاتفاق الجديد الذي تم وضعه عقب ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا ويبشر اليمنيين (وهذا نص ماورد فية ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.