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عدن - ياسمين التهامي - السبت 11-04-2020? - آخر تحديث السبت 11-4-2020? شاهد مصير رئيس حزب الاصلاح في مارب مبخوت بن عبود والقيادي الكبير علي بن حسن بن غريب جبهة الجوف. نقلت مصادر اعلامية تابعة لميليشيات الحوثي قبل قليل ، عن أسرها رئيس حزب الاصلاح في مارب مبخوت بن عبود والقيادي الكبير علي بن حسن بن غريب بجبهة الجوف.

ولم يتم التأكد من صحة هذه الأنباء. جديد اب برس Advertisements ​

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