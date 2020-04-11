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عدن - ياسمين التهامي - نشر الرئيس التونسي " قيس سعيد " تغريدة في حسابه بشبكة " تفاصيل اول حالة كورونا باليمن وشاهد كيف حمل التحالف مسؤولية ذالك !

نشر الرئيس التونسي " قيس سعيد " تغريدة في حسابه بشبكة " تويتر" علق فيها على اعلان تسجيل أول حالة اصابة بفيروس " كورونا " في اليمن .

نص التغريدة : "#اليمن آخر بلدعربي يتم الإعلان فيه بوجود أول إصابة بـ #فيروس_كورونا اليمن يمر بضروف صعبة بسبب الحرب الضبابية التي دمرت بنيته لأكثر من خمس سنوات البنية الصحية والاقتصادية شبه منعدمة على منظمة الصحة العالمية ودول التحالف تحمل مسؤولياتها تجاه اليمن اللهم لطفك بيمن الايمان والحكمة". جديد اب برس Advertisements ​

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