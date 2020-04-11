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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. الأرصاد تحذر.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية السبت 11 أبريل 2020 الخليج 365

توقعت الارصاد الجوية، اضطراب الطقس، خلال الأسبوع المقبل، في محافظات الجنوب، وحذرت في بيان، من أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المناطق الساحلية، ورياح قوية على الصحاري والوديان، بدءا من الأحد المقبل.

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