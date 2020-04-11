شكرا لمتابعة خبر عن مداهمة شقة خليجي مشهور برفقة فتاة سورية والقبض عليهم … حيازة وتعاطي المخدرات ..أبو طلال الحمراني يكشف تفاصيل دقيقة للقضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، اليوم السبت، تفاصيل الإطاحة بمشهور خليجي وابن خالته فاشنيستا سورية الجنسية بتهمة حيازة المخدرات.

وأوضح الحمراني، أنه تم القبض على المشهور الخليجي يعد متابعينه بالملايين ، برفقته ابن خالته، ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة الخليجي بـ " الداون تاون " دبي.

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المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص المراهقين يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي، أخذ ولد خالته مشهور الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام السورية لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة.

فيما تم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني، ويذكر أن الفاشينيستا السورية والدتها عراقية تدعي أنها سعودية ظهرت قبل سنوات تقبل فتاة واثارت ضجه، فيما ذكر أبو طلال أن الفاشينيستا السورية وابن خالة المشهور وصديقهم تم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ما عدا المشهور صاحب الشقة لا يزال محتجز لدى السلطات الأمنية.

يذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقى في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقه.

الفاشينيستا تعود بالظهور وابو طلال يكشف جنسيتها

هذا وقبل ايام قليله قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز يظهر بالسناب عن طريق شقيقة الذي يقوم بتنزيل البوستات، لإبعاد الشبه ولكي لاينتبه المتابعين لسبب إختفائه عن الظهور.

طبعا المشهورة اللي دائما تدعي أنها سعودية وعمرها 18 سنة من خلال كتابتها في البايو بالإنستقرام اتضح عندما طلب هويتها بأنها سورية تبلغ من العمر 17 سنة وكانت والدتها على علم بالمشهور، حيث حضرت لمركز الشرطة بنفسها بعد أن تم الإفراج عنها بكفاله لحين موعد المحاكمة، ها وتم اخذ تعهد على الفاشينيستا وكذلك ولد خالة المشهور بعدم التطرق للموضوع بتاتا إلى حين موعد الجلسة.

ابن خالة المشهور وهو ايضا مشهور بالانستقرام ظهر من ايام بعد غياب إدعى انه كان مريض وكذلك الفاشينيستا بالإنستقرام قامت بوضع بوست وادعت المرض سبب الغياب، لكن الكثير من المتابعين “المراهقين” شعروا بغياب المشهور وعدم طهورة منذ شهر تقريبا.

هذا وأكدت التحقيقات أن المشهور يمتلك الشقة في الداون تاون وتعتبر الوكر لإستقبال أصدقائه من المشاهير من دول الخليج للتعاطي والغناء وإقامة الحفلات وغالبيتهم لم يبلغوا السن القانوني مما يضع هذا المشهور بوجه عدة قضايا سيتم محاكمته بها، فيما يذكر أن المشهور سبق أن نشر خبر اتهامه بحيازة حبوب مخدرة في مصر قبل شهر ، لكن حقيقية هذا الخبر كان من قبل اسرته التي حاولت نشره ليتمكن من تأكيد انها إشاعة وصرف الأنظار أن حقيقة الخبر وقع في دبي ولايزال محجوز.