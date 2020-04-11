شاهد : محافظ حضرموت يدلي بتصريح جديد حول الحالة المصابة بفيروس كورونا في المحافظة (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - إغلاق العاصمة الموقتة بشكل كامل .. وتحركات عسكرية وأمنية مكثفة تحسباً لما سيحدث خلال ساعات القادمة شاهد بالفيديو : الفنانة الشهيرة ميس حمدان في وصلة رقص مثيرة .. وفنان شهير يتغزل بها (انا حبيت حنان أوي اه يا حنان) شاهد : طاقم طبي وهندسي من محافظة يمنية نائية يزف بشرى سارة لليمنيين ويعلن عن اختراع جهاز يواجه فيروس كورونا ويعمل بنجاح ويأكدون أنه سيصل للعالمية (صورة ) بعد مرور 24 ساعة من الهدنة : سعودي سياسي بارز يكشف الحل القادم لإنهاء الحرب في اليمن ويوجه رسالة شديدة هامة للشرعية (نص الرسالة)

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