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عدن - ياسمين التهامي - .. ورد الآن : وفاة أحد أكبر رجال الاعمال العرب بسبب كورونا.. ((تفاصيل+صور ))

تبرع رجل الأعمال الأردني مصطفى خليل مقدادي بمبلغ 230 ألف دينار قبل أيام لوزارة الصحة في بلاده، لتصرفها على مواجهة فيروس كورونا المستجد، لكنه توفي بالفيروس خلال الساعات الماضية " جديد اب برس Advertisements ​ وتوفي المقدادي، عن 69 عاما وكان حالة الوفاة التي أعلن عنها وزير الصحة الأردني سعد جابر ..

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