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.. ورد الآن : وفاة أحد أكبر رجال الاعمال العرب بسبب كورونا.. ((تفاصيل+صور ))

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عدن - ياسمين التهامي - .. ورد الآن : وفاة أحد أكبر رجال الاعمال العرب بسبب كورونا.. ((تفاصيل+صور ))

تبرع رجل الأعمال الأردني مصطفى خليل مقدادي بمبلغ 230 ألف دينار قبل أيام لوزارة الصحة في بلاده، لتصرفها على مواجهة ، لكنه توفي بالفيروس خلال الساعات الماضية "

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتوفي المقدادي، عن 69 عاما وكان حالة الوفاة التي أعلن عنها وزير الصحة الأردني سعد جابر .. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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