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عدن - ياسمين التهامي - يحدث الان في العاصمة المؤقتة .. اغلاق كامل منذ الان لجميع مجالات الحياة وتحركات عسكرية وأمنية مكثفة تحسباً لما سيحدث خلال الساعات القادمة !

كشف موقع عدن تايم أن محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالم ربيع علي أصدر تعميما بعد التنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ وقيادة التحالف العربي بعدن إلى جميع الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها والقوات المسلحة في عدن قضى بإغلاق جميع المنافذ البرية للعاصمة عدن وعدم السماح بالدخول أو الخروج منها وذلك من مساء اليوم الجمعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية السريعة والمشددة لذلك تحسباً لانتقال أي إصابة بفيروس كورونا إلى عدن وذلك بعد اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس في محافظة حضرموت اليوم الجمعة. جديد اب برس Advertisements ​ كما وجه المحافظ مكتب الصحة العامة والسكان وفرق الرصد الوبائي برفع اليقظة التامة والاستمرار بإلاجراءات العالية الذي تضمن عدم انتشار مرض كورونا في محافظة عدن.

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