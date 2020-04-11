شكرا لقرائتكم خبر عن 300 شخص خالطوا المصاب بكورونا في حضرموت ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مدير عام شرطة أمن ساحل حضرموت العميد منير التميمي عن إجراء عملية حجر صحي لكامل العاملين في ميناء الشحر، عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التميمي في حديث لقناة حضرموت مساء اليوم، أنه يتم حاليا إجراء متابعة 300 شخص مخالط للشخص المصاب بفيروس «كورونا» من العاملين في الميناء بعد فرض حجر صحي عليهم في منازله.

جديد اب برس

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وأكد التزام المخالطين بالحجر إلى حين استكمال عملية فحصهم والتأكد من سلامتهم، مشيراً إلى فحص كافة أفراد أسرة الحالة المصابة.

ولفت التميمي إلى نقل الشخص المصاب بفيروس كورونا للحجر الصحي حيث يتلقى العلاج على يد عدد من الأطباء.

وكان المتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا باليمن، الدكتور علي الوليدي، أكد في وقت سابق اليوم إن"حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا التي سجلت في مدينة الشحر، بمحافظة حضرموت، هي لمواطن يمني يعمل في الميناء".

وأكد الوليدي في مؤتمر صحفي عقده بمدينة عتق بشبوة، أن المصاب في العقد السادس من العمر ويتلقى حاليا العناية والرعاية الصحية وحالته مستقرة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالطين وأسرة المريض، وقامت فرق الاستجابة السريعة بعمل اللازم وتعقيم المنطقة والميناء.

وجدد التأكيد على أن وزارة الصحة تعمل على متابعة الوضع في محافظة حضرموت عن كثب وستعمل ما بوسعها لحمايتها من انتشار الفيروس.