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عدن - ياسمين التهامي - مدير صحة ساحل حضرموت يدلي بأول توضيح عن أول مصاب بكورنا وكيف تم اكتشاف وتأكيد الحالة ومصيره !

أكد وكيل وزارة الصحة مدير مكتب الصحة العامة بساحل حضرموت ان فحص كورونا لايحتاج أكثر من أربع ساعات لاكتشاف وتأكيد حالة المصاب بفيروس كورنا. وأوضح ان الجانب المهني لايقبل الكشف عن اسمه وهويته وحتى في أمراض عادية كون لا احد يقبله عن نفسه وأهله واحد أقاربه. وجدد الدكتور الجريري، في حديث هاتفي مع قناة حضرموت الفضائية قبل قليل، رفضهم في مكتب الصحة ووزارة الصحة ذكر اسماء الحالات المرضية، قغئلا:"نحن لاتذكر اسماء وفق مهمتنا الإنسانية، ولكن الحالة تعود لرجل ستيني من الحضارم وهو يتلقي العلاج بأحد مشافي حضرموت وحالته الصحية

مستقرة. وأشاد الجريري، بدور الفرق الصحية بساحل حضرموت على ما قال انها اهتمامها وجودها في اكتشاف الحالة الأولى بحضرموت. ورصد محرر مراقبون برس تأكيد الجريري ان الفرق الصحية بساحل حضرموت كانت ثاقبة في تشخيص الحالة وتم التعامل سريع جدا واكتشافها كحالة خطرة وتأكيد الحالة. وأوضح ان المصاب الستيني حالته الصحية تتحسن يوم بعد يوم رغم ان عمر المصاب كبير ومصنف ضمن الحالات الخطرة، ولكنه يتحسن خلاف لواقع المرضى حتى في كبار دول العالم ذات الانظمة الصحية الاقوي بالعلم، وشكر الطببب والفرق الصحية على نجاح تشخيصها وامتلاكها جرأة الإعلان عن الحالة. ورصد محرر مراقبون برس تأكيد الجريري بأن نتائج المحاليل التي لديهم في وحدة فحص سي بي آر أكدت نتيجة الحالة الايجابية بعد اربع ساعات من إدخال عينة الفحص إليها لمرتين للتأكد. وقال انه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية بشكل متأخر نوعا ما وعزل المخالطين قبل الإعلان الرسمي عن الحالة وإرسال نتيجة الفحص إلى اللجنة الوطنية العليا ووزارة الصحة.

جديد اب برس

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