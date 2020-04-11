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عدن - ياسمين التهامي - بعيد عن حضرموت .. وزارة الخارجيه بصنعاء تعلن خبر مؤسف للجميع المواطنيين !
نائب وزير الخارجية حسين العزي: المرتزقة يرفضون التعاون وتوحيد الجهود في مكافحة وباءكورونا ويمتنعون حتى من تزويدنا بكشوفات أسماء القادمين نائب وزير الخارجية حسين العزي - لقد تجرد المرتزقة من كل القيم والأخلاق ونتوجه مباشرة إلى الشرفاء في المناطق المحتلة لاستنهاض دورهم
فيفرض التدابيرالاحترازية وخصوصا في المنافذ والأمل في الله وفيهم كبير
جديد اب برس
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