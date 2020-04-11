شكرا لقرائتكم خبر عن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي منع تنقل المواطنين وسياراتهم من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة إلى بقية المحافظات الجنوبية عدن وأبين ولحج والضالع في إطار الاحترازات من تفشي جائحة كورونا. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي منع تنقل المواطنين وسياراتهم من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة إلى بقية المحافظات الجنوبية عدن وأبين ولحج والضالع في إطار الاحترازات من تفشي جائحة كورونا.

وعلمت عدن تايم من مصادر مطلعة ان الانتقالي الجنوبي سيعلن ذلك رسميا الليلة، مشيرة بأن القرار سيطبق بدءا من اليوم الجمعة ولمدة أسبوع واحد قابل للتمديد. جديد اب برس Advertisements ​ وقالت المصادر انه سيسمح فقط لفرق الاغاثة والمنظمات الدولية بالتنقل بين المحافظات الجنوبية. وبشأن العاصمة المؤقتة عدن اكد المصدر انه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا، مؤكدا ان ذلك سيتم لاحقا. وتم اليوم الجمعة اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا في مدينة الشحر بحضرموت. واستغرب مراقبون إجراءات العزل هذه خاصة أنها طالت محافظتي شبوة والمهرة اللتين لم يتم فيهما أي تسجيل حالات، معتبرين أن هذا الإجراء يعد مؤشر على أن هناك تكتم على حالات أخرى ما يثير الرعب بين المواطنين، مشيرين إلى أن الأنباء التي تداولتها مواقع إخبارية باكتشاف حالات أخرى مصابة الفيروس الجائحة قد تكون حقيقة.عاجل.. رسمياً قرار بعزل ثلاث محافظات عن اليمن ابتداءً من الليلة في ظل أنباء عن أكتشاف حالات مصابة بكورونا "تفاصيل مخيفة"

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كانت هذه تفاصيل خبر أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي منع تنقل المواطنين وسياراتهم من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة إلى بقية المحافظات الجنوبية عدن وأبين ولحج والضالع في إطار الاحترازات من تفشي جائحة كورونا. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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