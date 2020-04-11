شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : وفاة رجل اعمال عربي قبل قليل بفيروس كورونا ..شاهد من يكون وماذا فعل قبل موته واذهل الجميع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبرع رجل الأعمال الأردني مصطفى خليل مقدادي بمبلغ 230 ألف دينار قبل أيام لوزارة الصحة في بلاده، لتصرفها على مواجهة فيروس كورونا المستجد، لكنه توفي بالفيروس خلال الساعات الماضية .

وتوفي المقدادي، عن 69 عاما وكان حالة الوفاة التي أعلن عنها وزير الصحة الأردني سعد جابر .

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وقال نائب نقيب الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان في تصريح صحفي، إن مصطفى خليل مقدادي يمتلك شركة المواد الزراعية "مقدادي"، وهي شركة عريقة أسسها والده خليل مقدادي في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي، ولها فروع في معظم الدول العربية والعالم وهو من أعمدة الزراعة في العالم العربي.

وأشار جويحان إلى أن الشركة، تبرعت مؤخرا لوزارة الصحة بحوالي 230 ألف دينار، لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا.