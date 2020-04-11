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صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا ما يحدث الآن في أسواق ومستشفيات وشوارع العاصمة صنعاء بالتزامن مع اكتشاف أول حالة كورونا بحضرموت (صور)

واصلت الفرق الميدانية بأمانة العاصمة للأسبوع الثالث على التوالي حملة الرش والتعقيم في الشوارع والأحياء والمرافق الحكومية التي ينفذها مشروع النظافة ومكتبي الزراعة والري والهيئة العامة لحماية البيئة. حيث استمر مشروع النظافة في تنفيذ أعمال الرش الرذاذي والضبابي بمديريتي آزال و السبعين ، فيما نفذ مكتب الزراعة والري أعمال الرش والتعقيم بمرافق إدارتي الأمن والبحث الجنائي ومكاتب البريد وعدد من المرافق الحكومية ، والشوارع والأحياء. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: ثاني دولة في العالم تعلن رسميا السيطرة على فيروس “كورونا” بعد تصدرها قائمة الدول الأكثر تضررا في أوروبا (صورة) هذا ما يحدث الآن في أسواق ومستشفيات وشوارع العاصمة صنعاء بالتزامن مع اكتشاف أول حالة كورونا بحضرموت (صور) ورد للتو.. ارتفاع كبير في عدد الوفيات وتسجيل حالات اصابة متفاوتة ..اليمن تدخل قائمة " كورونا"..والعالم يدخل مرحلة انفجار الفيروس الخطير ( اخر مستجدات تفشي الوباء) Advertisements عاجل وفي غاية الخطورة.. عبدالملك الحوثي يوجه بالتحقيق ويهدد بدك دولة خليجية ليست السعودية.. تفاصيل وردنا الان.. بالاسم قيادي بارز في الشرعية يصدر أمر عاجل لمحافظ حضرموت ولجنة الطوارئ بعدم الإفصاح عن مصدر دخول كورونا بعد تهديدات عبدالملك الحوثي بدك هذه الدولة .. شاهد(صورة) ليس الاصلاح ولا المؤتمر..اللواء فرج البحسني محافظ حضروت يوجه اصابع الاتهام لهذا الحزب اليمني بنشر فيروس كورونا القاتل في حضرموت ونفذت الفرق الميدانية لحماية البيئة حملة الرش والتعقيم في الأسواق والمستشفيات والمراكز الطبية والشوارع بمديرية معين . وأوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ لمواجهة كورونا بالأمانة عبدالوهاب شرف الدين، أن الحملات الميدانية تأتي ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا، وستتواصل للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية في كافة المنشآت والمرافق العامة والخاصة والمطاعم والأسواق وغيرها.. وأشار إلى ضرورة تعزيز دور الإعلام في التوعية والتثقيف بمخاطر وطرق الوقاية من فيروس كورونا، وإرشاد المجتمع بضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية. فيما ثمن مدير عام مشروع النظافة المهندس جمال جحيش، الجهود والأعمال المكثفة المستمرة ضمن تعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في كافة مديريات الأمانة. من جانبه أكد مدير مكتب الزراعة إبراهيم شرف، استمرار الفرق الميدانية في أعمال رش وتعقيم الشوارع والأحياء والمنشآت العامة وأقسام الشرطة وغيرها.. مشيداً بجهود جميع العاملين في الحملة. بدوره أوضح مدير فرع حماية البيئة محمد العثربي، أن فرق الرش التابعه للهيئة استهدفت خلال اليوميين الماضيين نحو 26 موقعاً وشوارع رئيسية وفرعية بمديرية معين.

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