المهرة تغلق منفذها مع حضرموت بعد اكتشاف أول حالة مصابة بـ"كورونا"

أغلقت السلطات المحلية بمحافظة المهرة "شرقي اليمن"، منفذها البري الغربي، مع محافظة حضرموت، بعد اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا".



ووجه محافظ محافظة المهرة رئيس اللجنة الأمنية، محمد علي ياسر، مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة، ولجنة الطوارئ لمكافحة وباء "كورونا"، "بإغلاق نقطة الدمخ بمديرية السيلة ومنع المركبات بكافة أنواعها من الدخول إلى المحافظة أو الخروج منها".



وأضاف "أن يبدأ هذا القرار من صباح اليوم الجمعة، الساعة التاسعة ولمدة "48" ساعة، قابلة للتجديد".



وسجل اليمن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا صباح اليوم الجمعة، في محافظة حضرموت شرقي البلاد.



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