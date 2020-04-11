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حملة تطهير مكثفة بـ"الشحر"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملة تطهير مكثفة بـالشحر

الجمعة 10 أبريل 2020

حملة تطهير مكثفة بـ

الخليج 365

كثف صندوق النظافة في ساحل حضرموت، مساء اليوم الجمعة، جهوده بحملة تطهير واسعة لميناء الشحر، والشوارع الرئيسية والأسواق والمستشفيات بالمدينة.

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وتهدف الحملة إلى محاربة انتشار ، بعد تسجيل أول إصابة مؤكدة في الشحر، فجر اليوم الجمعة.

 

وبحسب المشرفين على الحملة، فإنها ستمتد إلى كافة مدن ومناطق ساحل محافظة حضرموت.

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