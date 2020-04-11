البرلماني العربي: إعلان التحالف لوقف إطلاق النار "بادرةً إيجابية"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلماني العربي: إعلان التحالف لوقف إطلاق النار بادرة إيجابية
الجمعة 10 أبريل 2020
الخليج 365
أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، المهندس عاطف الطراونة، أن إعلان التحالف العربي وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين "بادرةً إيجابية"، وأنه يعكس مبدأ تغليب المصلحة العربية العامة على سواها.
ودعا، في بيان الجمعة، جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واحترام الهدنة، والعمل بجديّة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.
وطالب الأطراف اليمنية الفاعلة بالعمل معًا للاستفادة من وقف إطلاق النار، لإرساء أسس الحوار البناء والمثمر، لنزع فتيل التوتر، واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية تمهّد الطريق لبناء الثقة ودعم المسار السياسي، للتوصل إلى حلّ شامل وعادل.
وأضاف أن الاتحاد البرلماني العربي يرحب بهذه الخطوة الإيجابية البناءة على طريق بناء الثقة وفتح باب الحوار بين الأطراف المتنازعة، لبلوغ غدٍ أكثر أمنًا، بعيدًا عن مآسي الحروب والأمراض والمجاعات.
وثمن الطراونة عاليًا جميع أشكال الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لتوفير مختلف أشكال الدعم الإنساني، بما في ذلك المستلزمات الطبية والاحتياجات المناسبة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
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