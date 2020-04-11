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عدن - ياسمين التهامي - عــاجــل: سقوط الطائرة الملكية السعودية .. وعلى متنها كبار أمراء الأسرة الحاكمة .. ومصير مجهول لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" (تفاصيل + صور)

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تفيد بتحطم طائرة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اثناء توجهه من العاصمة الرياض إلى مدينة جدة . وزعمت تلك الاخبار ان الطائرة الملكية تعرضت لخلل فني بعد نصف ساعة على اقلاعها من المطار ، وان السلطات السعودية تكتمت على الخبر ولم تكشف عن مصير الامير محمد بن سلمان والطاقم المرافق له .





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