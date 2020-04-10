- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متابعة عسكرية لتنفيذ حظر التجوال بـ"حضرموت" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - متابعة عسكرية لتنفيذ حظر التجوال بـحضرموت
الجمعة 10 أبريل 2020
الخليج 365
تجولت قيادات المنطقة العسكرية الثانية، في شوارع ساحل حضرموت، لمتابعة مستوى تنفيذ حظر التجوال الجزئي، عقب رصد أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الشحر، وأشادت بالوعي والانضباط المجتمعي، والتزام المواطنين بالإرشادات، للوقاية من خطر التقاط عدوى بفيروس كورونا، مشددين على ضبط أي مخالف لقرار حظر التجوال.
وناشدت القيادات العسكرية، جميع المواطنين، الالتزام بأوقات بداية وإنهاء حظر التجوال، واتباع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص، لتجنب العدوى بالفيروس الوبائي، وسجلت مديرية الشحر، في محافظة حضرموت، صباح اليوم الجمعة، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من التدابير الوقائية المشددة بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة عسكرية لتنفيذ حظر التجوال بـ"حضرموت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.