شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل .. وفاة الطفلة جنى مقداد المنشده بقناة طيور الجنة بفيروس كورونا في مشفى اردني والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت عدة صفحات عبر منصات السوشيال ميديا الجدل حول حقيقة وفاة الطفلة جنى مقداد بفيروس كورونا في مشفى اردني، حيث انتشر خبر الوفاة بسرعة كبيرة دون معرفة صحته حتى لحظة كتابة هذه السطور.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من وسائل الإعلام أو مصادر عائلية حول حقيقة وفاة الطفلة جنى مقداد بفيروس كورونا في مشفى اردني، في حين لا يزال رواد منصات التواصل الاجتماعي يتناقلون الخبر عبر حساباتهم الشخصية.

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من هي جنى مقداد السيرة الذاتية ويكيبيديا

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ولدت جنى عبد الله جبريل مقداد في عمان الأردن في 29 أبريل/ نيسان 2008، وهي من أب أردني من أصل فلسطيني وأم أردنية ودينها الإسلام وتحمل الجنسية الأردنية.

ولدت في عائلة فنية بامتياز، وهي ابنة خالد مقداد المنشد الرائع ومالك قناة طيور الجنة ووالدتها مروة حماد ذات المظهر الجميل والقلب الحنون، حيث ظهرت عبر قناة طيور الجنة في سن صغيرة ولها حضور رائع، ولديها العديد من الأناشيد الجميلة، بما في ذلك “ماما جابت بيبي”.

ومن طموحها، والتي بدت متميزة على الرغم من صغر سنها، فهي تتخيل نفسها دائمًا لتصبح كاتبة، وهذا بسبب حبها لقراءة القصص، ومن حبها لمساعدة الآخرين في المدرسة على حلها مشاكلهم تجد نفسها حب أن تصبح مرشدة وفي أوقات أخرى تريد أن تصبح معلمة، وهذا بسبب حبها الشديد لتعليم الأطفال.

يشار إلى أن قناة طيور الجنة قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 وهي متخصصة في أغاني وبرامج الأطفال، حيث اعتمدت على الأطفال الذين يعرضون برامجها ، مما جعلها أكثر تميزًا عن قنوات الأطفال الأخرى، حيث وفر هذا الإجراء تسهيلًا للأطفال

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