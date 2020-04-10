شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. السلطات تعلن عن اغلاق العاصمة عدن من الليلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر محافظ محافظة عدن بعد التنسيق مع اللجنة العليا لطوارئ وقيادة التحالف العربي بعدن تعميم الى جميع الاجهزة الامنية بكافة تشكيلاتها والقوات المسلحة م/عدن يتم اغلاق جميع المنافذ البرية للعاصمة عدن. وجاء في التعميم عدم السماح بالدخول او الخروج منها وذلك من مساء اليوم الجمعة. Advertisements وطالب اتخاذ الاجراءات الاحترازية السريعه والمشدده لذلك تحسبآ لانتقال اي اصابة بالمرض الى محافظة عدن. ولفت وذلك بعد اكتشاف اول طهور لحالة مرضية مؤكده لمرض كورونا في محافظة حضرموت ،،،،، واختتم كما وجه الاخ/المحافظ مكتب الصحة العامة والسكان وفرق الرصد الوبائي برفع اليقضة التامة والاستمرار باجراءات العالية الذي تضمن عدم انتشار مرض كورونا في محافظة عدن.

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