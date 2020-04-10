شكرا لبحثكم عن خبر اصحاب الكهرباء المستاجرة يغدرون بسكان العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اوضح مصدر مسؤول في شركة الكهرباء سبب تفاقم ازمة الكهرباء في مدينة عدن

وقال المصدر في تصريح خاص ل(عدن الغد) ان أزمة الكهرباء تفاقمت في عدن لمدة 18 ساعة باليوم عقب توقف عمل المحطات المستأجرة وعدم تمكن المؤسسة العامة للكهرباء من تنفيذ خطة مجابهة صيف 2020 نتيجة تأخر وصول قطع غيار لمحطات توليد المنصورة وخور مكسر والحسوة

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وتعيش مدينة عدن ظروف مأساوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبالتزامن مع ظهور اول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

ودعا المصدر في الشركة بالتدخل السريع لمعالجة تفاقم ازمة الكهرباء قبل فوات الأوان