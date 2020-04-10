اصحاب الكهرباء المستاجرة يغدرون بسكان العاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -
اوضح مصدر مسؤول في شركة الكهرباء سبب تفاقم ازمة الكهرباء في مدينة عدن
وقال المصدر في تصريح خاص ل(عدن الغد) ان أزمة الكهرباء تفاقمت في عدن لمدة 18 ساعة باليوم عقب توقف عمل المحطات المستأجرة وعدم تمكن المؤسسة العامة للكهرباء من تنفيذ خطة مجابهة صيف 2020 نتيجة تأخر وصول قطع غيار لمحطات توليد المنصورة وخور مكسر والحسوة
وتعيش مدينة عدن ظروف مأساوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبالتزامن مع ظهور اول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد
ودعا المصدر في الشركة بالتدخل السريع لمعالجة تفاقم ازمة الكهرباء قبل فوات الأوان
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