شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : مساجد الشحر تدخل خط المواجهة مع كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفعت مكبرات الصوت منذ ساعات الصباح الأولى بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت بنداءات مستمرة للمواطنين.

وقال مصدر محلي بالمدينة إن مآذن المساجد تصدح في هذه الأثناء بمناشدات للمواطنين بالبقاء في المنازل واللالتزام بحظر التجوال بعد تسجيل أول إصابة مؤكدة بكورونا.

وكان محافظ حضرموت قد وجه بتنفيذ حظر التجوال في الشحر وعدد من مدن حضرموت، واستمرار إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات، لمواجهة الوباء القاتل بعد تسجيل أول حالة إصابة في المحافظة.