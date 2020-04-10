شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 10 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي: الكويت ترحب بمبادرة تحالف دعم الشرعية لوقف إطلاق النار في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/472473/ يمنيون بأمريكا يطلقون مبادرة "معاً" لمواجهة أضرار كورونا https://www.elyamnelaraby.com/472474/ محافظ حضرموت يعلن إغلاق مدينة الشحر بشكل كامل بعد تسجيل أول حالة بكورونا https://www.elyamnelaraby.com/472475/ Advertisements كورنا يدخل اليمن عبر الشحر بساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/472476/ عاجل.. محافظ شبوة يوجه بإغلاق كافة المنافذ مع محافظة حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/472477/ تفاصيل جديدة حول إصابة مواطن في شحر حضرموت بفيروس "كورونا" https://www.elyamnelaraby.com/472480/ العربية.. جريفيث يبلغ الأطراف اليمنية بتعديلات مقترحة على الاتفاقات https://www.elyamnelaraby.com/472485/ مجلي: المليشيا ارتكبت (74) خرقا واعتداء على مواقع الجيش منذ بدء سريان وقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/472490/ البحسني: أعلنا بشجاعة وجود حالة إصابة بكورونا واتخذنا اجراءات لإحتواء المرض https://www.elyamnelaraby.com/472497/ الجريري متحدثا رسميا لوسائل الاعلام عن تطورات الوضع الصحي بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/472498/

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