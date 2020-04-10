شكرا لمتابعة خبر عن بدء تجربة سريرية للمرحلة الثانية على دواء avigan اليابانى ضد كورونا بأمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف في العاصمة الموقتة عدن وصنعاء وحضرموت بالتزامن مع تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا في اليمن (السعر الان) وردنا الان : وكالة فرنسية تكشف عن اصابة اخري بكورونا في اليمن بعد إيقاف بث حلقات منصور البلوي .. بن زنان يشعل تويتر بتغريدة مُثيرة ! لقطات نادرة لـ يوسف داوود والجمهور متخيلين كان حلو إزاي (صور)

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