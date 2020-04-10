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عدن - ياسمين التهامي - الإمارات عبر صحيفة أمريكية تصدم الرئيس هادي بنقل صلاحياته لرئيس الوزراء معين وتشكيل حكومة من الشرعية والانتقالي والحوثي !

صحيفة أمريكية تنشر مبادرة الحل في اليمن نقل صلاحيات الرئيس هادي وتشكيل حكومة بمشاركة الشرعية والانتقالي والحوثي وهذا هو رئيس الوزراء الذي سوف تنقل له صلاحيات الرئيس بحسب الصحيفة :

نشرت صحيفة (News Nation One) الأمريكية خبر عن مبادرة للحل الشامل في اليمن وتشكيل حكومة ومحافظ للبنك المركزي اليمني في الوقت الذي أعلن التحالف العربي عن مبادرة لوقف الصراع في اليمن وذلك ابتدأ من 9 ابريل ٢٠٢٠ ولمدة أسبوعين وتتضمن تلك المبادرة الاعمال العسكرية بمختلف أنواعها بما فيها الطيران.

وذكرت الصحيفة أن ضمن المبادرة نقل صلاحيات رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي لرئيس حكومته الدكتور معين عبدالملك ويقوم بتشكيل حكومة توافقية مكونة من أطراف الصراع (الشرعية-الانتقالي-الحوثي) بتساوي وتقدم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعم للحكومة اليمنية خمسة مليار دولار أمريكي منها اثنين مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني.

جديد اب برس

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كما تشمل المبادرة توحيد إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره إلى العاصمة الأردنية عمان بمحافظ جديد تم الاتفاق على بن همام المحافظ السابق له وبصلاحيات واستقلالية كاملة تورد جميع الإيرادات وتصرف مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات 2014م.

وياتي تلك المبادرة في الوقت الذي يجتاح وباء كورونا 19 العالم ويعرض حياة الملايين من الناس للخطر.

مراقبون وسياسيون يمنيين اعتبروا ما نشرته الصحيفة الأمريكية توجهات واضحة تقف خلفها دولة الامارات العربية المتحدة التي تريد الخلاص من هادي العائق الوحيد أمام مشاريعها وأطماعها