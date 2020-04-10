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عدن - ياسمين التهامي - موقع اخباري: القبض على سعوديين.. في عدن بسبب...(( التفاصيل..))!

قال موقع كريتر سكاي الاخباري أنه حصل على تفاصيل حصرية تتعلق بالقبض على مواطنين سعوديين في عدن. جديد اب برس Advertisements ​ وقال مصدر ل كريتر سكاي ان قوات امنية القت القبض على اثنين مواطنين سعوديين لديهم حشيش. وتابع قائلا ان الامن فرض اجراءات مشددة حول المواطنين السعوديين. " ولفت بالقول ان قوات امنية القت عليهم وهما بحوزتهم مادة الحشيش في احدى النقاط الامنية في عدن" واختتم قائلا ان المواطنين تم احالتهم الى السجن في مدينة الشعب حيث يقع معسكر للحزام الامني هناك..

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