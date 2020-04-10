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عدن - ياسمين التهامي - الفلكي الشوافي يحذر من منخفض مداري سيضرب اليمن !

توقع الباحث والخبير في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي وقوع اليمن تحث تأثير منخفض مداري ينتج عنه هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق البلاد خلال الايام القادمة . وأوضح في تدوينة على فيسبوك" أن اليمن ستدخل تحت تأثير الحالة ابتداءً من يوم السبت 11 ابريل ثم يبدأ الإرتفاع التدريجي بمعدل هطول الأمطار متفاوتة الشدة والتي تصل الى الغزيرة على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية والشمالية و الأحواض الجبلية القريبة منها وكذلك السواحل الشرقية. جديد اب برس Advertisements ​

وتوقع أن يتوسع هطول الأمطار منتصف الأسبوع القادم لليشمل الهطول معظم الهضاب الداخلية ويمتد ليشمل معظم الهضاب الشرقية ومناطق واسعة من الصحاري وأجزاء واسعة من السواحل الغربية والجنوبية.قعات الأمطار المتوسطة الى غزيرة تكاد تغطي كامل المناطق اليمنية .

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