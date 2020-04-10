شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني لاسعار صرف الدولار والريال السعودي مساء الجمعة بعد اخبار كورونا في اليمن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع جنوني لاسعار صرف الدولار والريال السعودي مساء الجمعة بعد اخبار كورونا في اليمن ! جديد اب برس Advertisements ​ >صنعاء: العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث دولار امريكي 598.5 600 2020-04-09 21:25:32 ريال سعودي 157.8 158 - 2020-04-09 21:25:50 يورو 649.64 651.82 - 2020-04-08 22:32:36 جنية استرليني 813.03 817.95 2020-04-05 21:16:16 درهم اماراتي 160.92 161.46 - 2020-03-08 16:49:09 دولار كندي 420.7 421.4 2020-03-29 20:00:51 دولار استرالي 348.58 349.16 2020-03-29 20:00:31 فرنك سويسري 628.95 631.05 2020-03-28 18:24:35 دينار كويتي 1941.23 1944.46 2020-03-29 19:59:02 دينار اردني 847.41 848.82 2020-03-29 19:58:40 ريال عماني 1568.61 1571.22 2020-03-29 19:58:06 ريال قطري 161.73 162.27 2020-03-29 19:51:53 جنيه مصري 38.46 38.53 2020-03-29 19:56:48 عدن: العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث دولار امريكي 665 669 2020-04-09 21:26:39 ريال سعودي 174.8 175.3 2020-04-09 21:27:04 يورو 716.13 721.58 2020-04-01 19:49:56 جنية استرليني 827.5 832.5 2020-03-29 20:04:21 درهم اماراتي 177.39 178.74 2020-04-01 20:00:49

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