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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن ..اليمن تسجل ثاني حالة اصابة بفيروس "كورونا" وقناة فرنسية تكشف التفاصيل !

كشف مراسل فرانس 24 عدنان الصنوي للوكالة الفرنسية أن ما تم الاعلان عنه من تأكيد لإصابة حالة بافيروس كورونا بحضرموت يعد ثاني حالة وأن الحالة الأولى هي لمواطنة يمنية لم يتم الإعلان عنها رسميا من قبل سلطات صنعاء فيما الحالة الثانية اعلنت عنها الحكومة المعترف بها دوليا اليوم في حضرموت. جديد اب برس Advertisements ​ واضاف باتصال هاتفي للوكالة ضمن نشرة الثالثة أن الحالة الأولى تعود لامرأة عائدة من السعودية إلا أن السلطات الصحية في صنعاء فضلت عدم الإعلان رسميا مع الإبقاء على كافة الإجراءات المعتمدة عليها بشان العزل الصحي وكذا كافة المخالطين لها، مشيرا إلى ان سلطات صنعاء استخدمت فندق موفمبيك محجرا صحيا.

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