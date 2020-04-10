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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل خطيرة.. هكذا انتقل فيروس كورونا إلى مسؤول يمني في ميناء الشحر بحضرموت وهذه حقيقة إصابة 120 مواطن !

أكدت مصادر في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت المحتلة، ان المصاب بفيروس كورونا هو مسؤول يمني في ميناء الشحر يبلغ من العمر 60 عاماً وخالط كثير من أصدقائه والمراجعين في الميناء.

جديد اب برس

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وقالت المصادر إن المصاب انتقلت اليه العدوى من أحد أرباب السفن “هندي الجنسية” القادمة من الإمارات وان اكتشاف الإصابة جاءت بعد أن عانى من المرض وتم الفحص بعد أن زادت حالته سوءا وان الكثير من أصدقائه وأقاربه زاروه ويعتقد انهم أصيبوا أيضاً بالوباء.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الاشتباه في عدد من العاملين في ميناء الشحر وتم تحويلهم للحجر الصحي وكذلك حصر العوائل والأشخاص المخالطين.

وطالب المصادر كل من خالط المصاب بالتنبه وعزل نفسه عن أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه حتى لا تتفاقم مشكلة إنتشار الفيروس.

وكانت أعلنت سلطات المرتزقة في حضرموت صباح اليوم حظر التجوال في المناطق الشرقية والتي تضم الشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر من الثامنة من صباح اليوم وحتى السادسة من يوم غدا السبت.

وأقرت السلطات إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت وغيل باوزير وباقي مديريات حضرموت كإجراء احترازي.

وشملت التدابير أيضا بحسب مذكرة رسمية، حظر التجوال في جميع مديريات المحافظة يبدأ من الساعة السادسة من اليوم الجمعة إلى الساعة السادسة صباحا من كل يوم وبصورة دائمة.

كما أقرت سلطات المرتزقة إغلاق ميناء الشحر وإلزام العاملين فيه بالحجر الصحي المنزلي وعدم الخالطة لمدة أسبوعين.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الصحة في صنعاء الدكتور محمد المنصور إن ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات التابعة لقوى العدوان من رصد حالة مصابة بفيروس كورونا في حضرموت أمر مؤسف ولا بد من إغلاق المنافذ بشكل تام”.

وأضاف الدكتور المنصور في اتصال مع المسيرة “حذرنا منذ وقت مبكر من خطورة عدم إغلاق المنافذ من قبل قوى العدوان ولازال التهاون منهم مستمرا”.

وأكد المنصور أن المسارعة لاتخاذ قرارات إجرائية وسريعة بات ضروريا وأولها إغلاق المنافذ ومنع مظاهر التجمعات، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة لم يعد يهمها إلا إحصاء الحالات، ومعنيون بإجراءات صارمة لمواجهة تعمد نشر الفيروس في اليمن.

وتابع بالقول “نراهن على الله في إعانة الشعب”، داعيًا الشعب اليمني أن يهتم في الأخذ بجد بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة.