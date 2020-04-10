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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حالة كورونا في الشحر !

كشفت السلطات في حضرموت عن تفاصيل جديدة بشأن حالة الاصابة المؤكدة التي تم اكتشافها في مدينة الشحر .

وقال محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني في خطاب متلفز , مساء الجمعة ، انه عقب تلقي بلاغ بإشتباه مريض مصاب في مدينة الشحر تم توجيه الجهات الصحية بإجراء الفحوصات اللازمة وبشكل عاجل، وقد اجريت للشخص المصاب ثلاثة فحوصات متتالية أكدت إصابته بفيروس كورونا،.

جديد اب برس

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واضاف انه تم إتخاذ إجراءات سريعة ودقيقة على مستوى المحافظة بشكل عام وعلى وجه الخصوص في مديرية الشحر، وتجري هذه الإجراءات بشكل منتظم وعملي وفق قوله .

وتابع أن جميع الإجراءات الاحترازية السابقة التي اتخذتها السلطة المحلية ومنها حظر التجوال وتأهيل الطواقم الصحية والامنية والعسكرية، لعبت دورا مهما وكانت عونا في التحرك السريع للأطقم الصحية والعسكرية والأمنية عند ظهور هذه الحالة.

واكد أن السلطة المحلية اتخذت إجراءات لمحاصرة الوباء في نقطة معينة في مدينة الشحر، وجرى اغلاق المدينة وجميع الاحياء وحي الميناء الذي ظهرت فيه هذه الحالة، مشيرا إلى المتابعة مستمرة للحالة الصحية للشخص المصاب، والتي أكدت الجهات الصحية أنها مستقرة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر أسرته والمواطنين القريبين منه والقيام بعملية الحجر والفحوصات اللازمة لهم.

وأشار إلى أن هذه الحالة ظهرت في ميناء الشحر وما زالت اجراءات البحث جارية لمعرفة أسباب انتقال الإصابة، ورجّح أن يكون المصاب قد تعرض للعدوى عن طريق النشاط البحري.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بقرار حظر التجوال من أجل سلامتهم وتطويق الوباء، كون ذلك اهم سلاح في مواجهه هذا الفيروس القاتل، كما دعاهم الى الالتئام والتكاتف وعدم الارتهان لليأس والاشاعات.