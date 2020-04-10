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عدن - ياسمين التهامي - كشف خبير فيروسات نايف الحربي، عن درجة الحرارة التي يتحملها فيروس كورونا خارج !

كشف خبير فيروسات السعودي نايف الحربي، عن درجة الحرارة التي يتحملها فيروس كورونا خارج الجسم. وأضاف بحسب قناة “السعودية” أن أغلب فيروسات كورونا يسميها الخبراء بنزلات البرد، وهذه النزلات تزيد في الشتاء وتقل في الصيف. جديد اب برس Advertisements ​

وأكد أن فيروس كورونا الجديد يمكنه أن يتحمل درجات الحرارة حتى 35 درجة، متوقعًا أن يشهد فصل الصيف معدلات منخفضة من الإصابات بالفيروس.

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