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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. ارتفاع كبير في عدد الوفيات وتسجيل حالات اصابة متفاوتة ..اليمن تدخل قائمة " كورونا"..والعالم يدخل مرحلة انفجار الفيروس الخطير ( اخر مستجدات تفشي الوباء)

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