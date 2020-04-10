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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. عبدالملك الحوثي يوجه بالتحقيق ويهدد بدك دولة خليجية ليست السعودية.. تفاصيل

نقلت مواقع إخبارية محلية قبل قليل خبراً مفاده أن جماعة الحوثي هددت بمسح دولة الإمارات من على خارطة العالم إذا تبين أنها وراء نشر فيروس كورونا في اليمن".

ونقلت تلك المواقع عن نائب وزير خارجية الحوثيين المدعو حسين العزي قوله أن السيد عبدالملك الحوثي طلب التحقيق في هذا الأمر واقسم بالله انه سيدك الإمارات بصواريخ لن تستطيع ردها في حال تبين أن المخابرات الإماراتية هي التي تقف وراء هذا الأمر الخطير.

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عاجل وفي غاية الخطورة.. عبدالملك الحوثي يوجه بالتحقيق ويهدد بدك دولة خليجية ليست السعودية.. تفاصيل

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